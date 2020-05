Junger Uhu vor Speyerer Dom gerettet

Speyer.Vermutlich, weil er zu schwach war, ist ein junger Uhu, der in den Türmen des Speyerer Doms zur Welt gekommen ist (wir berichteten bereits), nicht mehr in sein Nest zurückgekommen. Nach Polizeiangaben fand ihn eine Spaziergängerin am frühen Mittwochmorgen, als sie mit ihrem Hund an der Kathedrale entlang lief.Neben dem Dom sitze ein junger Uhu auf dem Boden und werde von mehreren Krähen angegriffen, meldete sie der Polizei. Ihr Hund habe die Krähen vertrieben, aber sie mache sich um das Tier Sorgen. Die Beamten begaben sich mit einer Katzentransportbox zu dem Tier und setzen es hinein. Augenscheinlich gehe es ihm gut, schrieben die sie in ihren Polizeibericht. Anschließend übergaben sie den Uhu an den Haustechniker des Doms, der den Vogel zurück zu seinem Nest bringen sollte. Seit einigen Tagen kann man die Tiere beobachten, wie sie regelmäßig um den Dom herumfliegen. sal

