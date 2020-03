Jungunternehmer aus Sandhausen macht mächtig Umsatz mit Atemschutzmasken

Sandhausen.Um in das Büro von Timo Klingler zu gelangen, muss man sich einen Weg durch unzählige Stapel von Kartons bahnen. Palettenweise stehen sie sogar bis auf den Bürgersteig vor dem angemieteten Lager in der Sandhäuser Hauptstraße. Sie beinhalten Overalls, Gummihandschuhe, Desinfektionsmittel - und Atemschutzmasken. „Wir kommen allmählich an unsere Kapazitätsgrenzen“, sagt Klingler, 24 Jahre,

...