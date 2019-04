Jungwinzer schenken ein

Rhein-Neckar.Alles neu macht der Mai – und zwar auch unter weinkulinarischen Gesichtspunkten. Denn am 1. Mai veranstalten die Bergsträßer Jungwinzer in den Weinbergen zwischen Heppenheim und Zwingenberg wieder ihre alljährliche große Weinlagenwanderung. Auch dieses Mal werden sich sicherlich viele Wanderer und Weinfreunde an dem besonderen Spaziergang durch die Frühlingslandschaft der Region beteiligen. Eine gute Ausschilderung („weißer Römer“) erlaubt ein individuelles Wandern. Das bedeutet: In Zwingenberg ist ein Beginn des Weinwandels ebenso möglich wie in Heppenheim. Freilich können die Teilnehmer auch quer einsteigen und sich mit einem Teil der Gesamtstrecke begnügen.

Entlang der Route können an insgesamt sieben Probierständen Weine von der Hessischen Bergstraße verkostet werden, teilt der Weinbauverband Hessische Bergstraße mit. Der Stand am Schloßberg sei leider ab 2016 entfallen, sodass der Stand am Steinkopf der erste beziehungsweise letzte Stand ist. Dort können die Wanderer indes nicht nur eine große Bandbreite der verschieden Weiß-, Rot- und Roséweine bis zu Perlweinen und Sekt verkosten. Die 150 Helfer halten zwischen 9 und 18 Uhr auch kleine kalte Speisen und nichtalkoholische Getränke bereit.

An besagten Weinständen sind überdies kostenlose Wanderpässe erhältlich. Und wer sich einen solchen Pass an mindestens sechs Ständen abstempeln lässt, kann an einer Preisverlosung teilnehmen. Wie der Weinbauverband Hessische Bergstraße weiter informiert, wird am 1. Mai auf der Buslinie 669 Jugenheim beziehungsweise Alsbach „Am Hinkelstein“ – Heppenheim regelmäßig ein Sonderverkehr eingerichtet-Die Busse verkehren dann etwa im 20-Minutentakt. Auch setze die Deutsche Bahn ab Frankfurt beziehungsweise Mannheim zusätzliche Regionalbahnen ein. Auf allen Strecken gelten demnach die jeweils üblichen Beförderungstarife.

Auch dieses Mal engagiert daneben der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim im Rahmen des Bergsträßer Jazzfestivals eine Dixie-Band, die die Wanderung am Fürstenlager musikalisch bereichert.

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße und den Städten Heppenheim, Zwingenberg und Bensheim wurde dieses Jahr die gesamte Wanderstrecke als Veranstaltungsgebiet festgesetzt und eine Festordnung dafür aufgestellt. Mehr Information sowie eine Karte zur Bergsträßer Weinlagenwanderung finden sich auf der Internetseite des Weinbauverbands Hessische Bergstraße. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019