Rhein-Neckar.So heiß war es in Deutschland in einem Juni noch nie: Am Sonntag sind um 16.30 Uhr in Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) 39,6 Grad Celsius gemessen worden. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Sonntagabend. Zuvor war um 15.30 Uhr mit 39,3 Grad Celsius in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) bereits der Hitze-Rekord für Juni registriert worden.

Damit ist die bisherige Höchstmarke 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch in Coschen (Brandenburg) und Bad Muskau (Sachsen) bereits wieder geknackt. "Im letzten Jahr beobachteten wir an dieser Station (Bernburg/Saale) mit 39,5 Grad die höchste Temperatur im Jahr 2018 (31.7.2018)", schrieb der DWD auf Twitter.

Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb jedoch am Sonntag bis zum Abend unerreicht. In der neuen Woche können sich die Menschen auf etwas Abkühlung freuen. Bis zum Dienstag gehen die Temperaturen auf unter 30 Grad zurück, wie der DWD mitteilte.

DWD-Warnung: Starke Wärmebelastung

Für die Städte Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, den Rhein-Pfalz-Kreis, den Rhein-Neckar-Kreis sowie den Kreis Bergstraße hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Demnach erwarteten die Experten zwischen 11 und 19 Uhr starke Wärmebelastung - insbesondere in dicht bebauten Stadtgebieten, wo es sich nachts nur wenig abkühlt. Der DWD empfiehlt, ausreichend zu trinken, die direkte Sonne sowie körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten.

Südhessen: Waldbrand in der Nähe von ehemaligem Munitionsdepot

Im südhessischen Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) brennt der Wald. Feuerwehrkräfte seien im Bereich der "Muna", einem ehemaligen Munitionsdepot der US-Streitkräfte im Ortsteil Breitefeld, im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Brand sei gegen 13.20 Uhr ausgebrochen. Es bestehe zwar eine "latente Gefahr" durch ehemalige Kampfmittel. "Das Problem ist aber eher, dass noch mehr Wald abbrennt", sagte der Sprecher. Am Nachmittag seien etwa 1000 Quadratmeter betroffen gewesen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

Grillverbot auf öffentlichen Plätzen

Wegen der anhaltenden Trockenheit hat die Stadt Mannheim ein komplettes Grillverbot auf allen öffentlichen Plätzen verhängt. Die Stadt rechnet damit, dass sie am Wochenende im Waldbrandgefahrenindex in die fünfte – und damit in die höchste – Stufe fällt. „Derzeit einen Grill anzuwerfen, wäre sträflich – es ist alles so trocken. Ein Funkenflug reicht aus, und es brennt“, sagte Klaus Sieber von der Berufsfeuerwehr.

RNV warnt vor möglichen Störungen

Vor dem anstehenden Hitze-Wochenende hatte sich auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf Temperaturen an die 40 Grad vorbereitet. Sie warnte aber gleichzeitig vor möglichen Störungen im Verkehr von Bus und Bahnen in Mannheim und der Region. Wenn kritische Überhitzungen nicht abgekühlt werden können, müssen mögliche Störungen in der Werkstatt behoben werden und die Fahrzeuge fallen aus. Auch die Fahrinfrastruktur vor Ort wird bei der Hitze in Mitleidenschaft gezogen. So dehnen sich laut RNV bei Hitze jenseits von 30 Grad insbesondere die Metallschienen sowie die Oberleitungen aus. Möglichen Gleisaufwölbungen wird demnach mit Langsamfahren begegnet. Hängenden Oberleitungen werden durch verfügbare Gegengewicht-Systeme automatisch in Form gehalten, so die RNV.

Hallenbadpersonal hilft auch im Freibad

Die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke sorgen freilich auch für einen Ansturm auf Mannheims Freibäder. Um das Personal in den vier Einrichtungen – Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad auf der Gartenstadt, Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen – zu unterstützen, werden Mitarbeiter aus den Hallenbädern abgezogen. Deswegen ändern sich ab diesem Montag (1.) die Öffnungszeiten im Herschelbad. Das teilt Katharina Gumbmann, Leiterin der Schwimmbäder, mit. Montags bleibt das Herschelbad geschlossen, dienstags bis sonntags wird es bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Sauna schließt ab diesem Montag. Während die Hallenbäder auf der Vogelstang und Waldhof-Ost bereits in der Revisionszeit sind, beginnt die Sommerpause im Herschelbad am Montag, 15. Juli, und im Gartenhallenbad Neckarau am Dienstag, 30. Juli. Wegen der Hitzewelle hatte der Fachbereich Sport und Freizeit bereits in der vergangenen Woche entschieden, Herzogenried- und Carl-Benz-Bad länger als gewohnt zu öffnen (wir berichteten). Bis zum vergangenen Samstag konnte täglich bis 21 Uhr geschwommen und geplanscht werden. (lina/lok/red)