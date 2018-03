Anzeige

Neustadt-Gimmeldingen.Frühestens am 24. und 25. März, spätestens am 14. und 15. April findet in diesem Jahr das Gimmeldinger Mandelblütenfest als frühestes Blüten- und Weinfest Deutschlands statt. Darauf haben sich die Organisatoren dieses rosa-weißen Frühlings-Spektakels geeinigt – nicht ganz freiwillig: Denn der ursprünglich ins Auge gefasste „späteste Termin 2018“ am dritten März-Wochenende, 17. und 18. März, musste schon jetzt abgesagt werden – die Natur spielt in diesem Jahr wegen der langen Kälteperiode einfach nicht mit.

Palmsonntag kein Problem

„An den Tagen um den 17. März ist noch nicht mit der Mandelblüte zu rechen,“ sagt Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU), die seit Wochen ihren Blick auf die rund 1500 Mandelbäume in der Gemarkung von Gimmeldingen richtet. „Wir hoffen nun auf das dann folgende Wochenende am 24. und 25. März.“ Der Palmsonntag mit dem Beginn der Karwoche ist kein Hindernis – die Kirchen haben sich vor Ort längst darauf eingerichtet. Sollte es auch dann noch nicht mit der Mandelblüte klappen, wird es bei der Terminfindung ziemlich „eng“: Das dann folgende Wochenende an Ostern ist wegen der Feiertage kein Thema.

Als nächster Wochenendtermin kämen der 7. und 8. April in Frage. Doch diese beiden Tage fallen aus einem ganz banalen Grund aus: In der Neustadter Innenstadt ist ein verkaufsoffener Sonntag geplant, dem man mit dem spektakulären Volksfest im Vorort Gimmeldingen und aus organisatorischen Gründen wegen des erwarteten großen Verkehrsaufkommens keine Konkurrenz machen kann. Folge: Es kommen dann nur noch der 15. und 16. April für das Mandelblütenfest in Frage.