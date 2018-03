Anzeige

Kaiserslautern/Kandel.Der Landkreis Kaiserslautern stellt sich im Streit über die Altersfeststellung junger Flüchtlinge gegen die rot-gelb-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Er will das Alter minderjähriger Flüchtlinge grundsätzlich per medizinischer Untersuchung überprüfen. CDU-Landrat Ralf Leßmeister ordnete nach Angaben des Kreises vom Freitag an, alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge künftig zu einer Untersuchung zu schicken, die "eine fundierte Einschätzung des Lebensalters" ermöglichen soll. Durch eine Röntgenaufnahme der Hand sei eine relativ genaue Altersschätzung möglich. Wenn es Hinweise auf ein Alter über 18 Jahren gebe, sollten die Flüchtlinge zu einer rechtsmedizinischen Untersuchung.

Das Integrationsministerium von Anne Spiegel (Grüne) hält die grundsätzliche medizinische Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge für ungenau. Die dort geplanten Röntgenaufnahmen der Hand ließen stets eine Spanne von einem oder zwei Lebensjahren nach oben oder unten offen, teilte das Ministerium in Mainz mit. Ähnliches gelte für das Röntgen des Kiefers und eine Computertomographie des Schlüsselbeins. "Insofern wird immer eine Ungewissheit bleiben."

Das Ministerium verwies auf ein gesetzlich geregeltes Stufensystem zur Altersfeststellung junger Flüchtlinge: Erst würden Ausweise eingesehen. Fehlten sie, gebe es zweitens ausführliche Gespräche etwa mit Fragen nach dem Schulbesuch. Nur bei anhaltenden Zweifeln am Alter komme drittens eine ärztliche Untersuchung. Eine Umfrage des Ministeriums unter Jugendämtern vom Januar ergab, dass in 59 Fällen Papiere vorlagen, in 455 Fällen die qualifizierte Inaugenscheinnahme und in acht Fällen eine medizinische Untersuchung angesetzt wurde.