Kallstadt streicht Wahlparty

Kallstadt.„Egal wie die US-Wahl ausgeht, ich bin sicher, dass ich in vier Jahren keine Anrufe von Journalisten bekomme, die mich nach meiner Meinung zu den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten fragen“, erzählt der Kallstadter Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU). Als deutsche Heimat von Donald Trump rückt der beschauliche Ort an der Weinstraße nun wieder ins Rampenlicht.

Darum gerissen hat sich in der 1270-Einwohner-Gemeinde niemand. Auch die Frage, ob man denn enttäuscht sei, dass es der mächtigste Mann der Welt bislang nicht geschafft hat, das Dorf seiner Vorfahren zu besuchen – obwohl die US-Airbase Ramstein nach amerikanischen Verhältnissen nur einen Katzensprung entfernt ist – entlockt Passanten nur ein müdes Lächeln: „Als er 2016 gewählt wurde, hat sich hier niemand gefreut. Und auf einen Staatsbesuch können wir prima verzichten, was meinen Sie, was das für einen Wirbel geben würde. Da schweißen Tage vorher irgendwelche Sicherheitsleute die Gullydeckel zu und wir dürfen nicht mehr aus dem Haus raus“, sagt ein Rentner, der gerade vom Einkaufen kommt. „Amerikaner aus Ramstein und Lautern kommen schon hierher, um bei uns einen guten Wein zu trinken. Aber das sind die Netten und die sind auch herzlich willkommen“, betont der Pfälzer und zeigt auf eine Flasche Dornfelder in seinem Korb. „So was Gutes hat der Trump gar net verdient. Ist schon gut, dass die ausgewandert sind damals.“

Tatsächlich war Donald Trumps Großvater Friedrich ein schwächliches Kind, das nicht für die harte Arbeit im Weinberg geboren war. Deshalb schickte ihn seine Mutter zu einem Friseur in die Lehre. Als der junge Mann merkte, dass damit nur wenig Geld zu verdienen war, wanderte er 1885 nach Amerika aus und legte in New York als Frederick den Grundstein für das Trump’sche Immobilien-Imperium.

„Die Verwandtschaft kann man sich halt nicht aussuchen“, sagt Ursula Trump, die im benachbarten Freinsheim eine Bäckerei betreibt. „Aber ich hoffe trotzdem, dass er nicht wieder gewählt wird“, betont die Geschäftsfrau. Allerdings befürchtet sie das Schlimmste. „Ich habe Kontakt zu einem Schulfreund, der in Washington lebt, und die sind da alle total närrisch auf Trump.“ Die „Trump-Schnitte“ – eine Art Donauwellen mit US-Flagge und einem Präsidenten-Marzipan-Kopf – wird es dieses Mal in ihrer Bäckerei aber nicht geben: „Ich habe das 2016 nur so als Spaß gemacht, weil ich eben auch Trump heiße. Aber schon damals gab es auch Anfeindungen.“

Das unscheinbare weiße Haus der „Drumps“ – wie die Ortsansässigen den Namen betont pfälzisch mit langem ,U’ und weichem ,D’ aussprechen – gehört längst einer anderen Familie. Und für die ist der Selfie-Rummel vor dem blauen Hoftor in der Freinsheimer Straße kein Spaß.

„Der Ausgang der US-Wahl wird bei uns in der Gemeinde nicht groß diskutiert“, sagt Jaworek. „Ich bin hier Ortsbürgermeister und kümmere mich lieber um eine Skateranlage, die sich die Schüler wünschen, anstatt über die Weltpolitik nachzugrübeln.“ Zudem sei Kallstadt eine von acht Modellkommunen des Biosphärenreservats Pfälzerwald, die sich nach den Vorgaben der Vereinten Nationen für eine nachhaltigere Entwicklung einsetzen.

Das tut auch ein anderer Namensvetter des US-Präsidenten: So hat der Kallstadter Koch Sven Trump 2019 mit der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation „myclimate“ eine Kampagne in sozialen Netzwerken gestartet, um seinen entfernten Verwandten von der Notwendigkeit des Umweltschutzes zu überzeugen: „Bekanntlich ignoriert Donald Expertenmeinungen und wissenschaftliche Fakten, aber vielleicht hört er ja auf einen Trump.“

Normaler Arbeitstag

Eine Hoffnung, die sich ebenso wenig erfüllt hat wie die auf den Besuch des Präsidenten, den der amerikanische Generalkonsul James W. Herman bei seiner Kallstadt-Visite 2018 in Aussicht gestellt hatte. „Ich kann mir keinen besseren Ort für einen Besuch vorstellen“, hatte der Diplomat verkündet.

„Wir haben ihm Saumagen serviert, einen Bummel durch den Ort gemacht und die Kirche besucht, für die die Trump-Organisation vor 19 Jahren 5000 Dollar zur Fassadensanierung gespendet hat“, erinnert sich Jaworek. Eine Wahlparty plant er am Mittwoch übrigens nicht: „Das ist für uns hier in Kallstadt ein ganz normaler Arbeitstag“, betont er.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020