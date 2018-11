Kampf gegen Lichtverschmutzung

Lambrecht.Mit dem Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ soll das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands auch nachts zu einer Attraktion werden. In Zukunft sollen die dunklen Nachtlandschaften zwischen Weinstraße und Westrich vor Lichtverschmutzung geschützt und mit niedrigen Kunstlichtwerten in echte Dunkelheit versetzt werden.

Künstliches Licht gehört zum Leben der Menschen. Wegen Zersiedelung, Industrialisierung und der Entstehung von Ballungsräumen herrscht nach Sonnenuntergang jedoch nur an wenigen Orten in Europa noch natürliche Dunkelheit. „Wir wollen Teile des Pfälzerwaldes vor Lichtverschmutzung schützen“, sagt Sarah Köngeter beim Biosphärenreservat Pfälzerwald. Als Studenten der Technischen Universität Kaiserslautern mit Messungen zeigten, dass in unterschiedlichen Gebieten des Biosphärenreservats niedrige Kunstlichtwerte und damit geringe Lichtverschmutzung vorliegen, wurde diese Idee konkret.

Unter Lichtverschmutzung ist die Überlagerung von natürlichem durch künstliches Licht zu verstehen. „Man kann aber eine Verschmutzung durch Licht im Unterschied zu anderen Verschmutzungsformen rückgängig machen“, erklärt Köngeter. Das Projekt solle auch die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. „Durch die Umstellung auf sternenfreundliche Beleuchtung kann viel erreicht werden. Das Schöne ist, dass eine solche Beleuchtung meist auch Kosten spart und tierfreundlich ist.“

Das Projekt, das von der EU und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert wird, hat zahlreiche Unterstützer: „Wir stoßen auf viel Begeisterung“, sagt Köngeter. „Sterne sind etwas Verbindendes, schließlich können alle Menschen in den Himmel gucken. Zudem bietet ein sternenreicher Himmel auch touristisch großes Potenzial.“

Info-Abend am 4. Dezember

Die Entwicklung von Angeboten, die einen nachhaltigen Astrotourismus fördern, ist ebenfalls Ziel des Projekts. So sollen die Biosphären-Führer künftig Sternen-Touren anbieten. In Zusammenarbeit mit den Energieversorgern sollen Richtlinien entstehen, die den Vorgaben der International Dark-Sky Association (IDA) entsprechen und anhand derer die Anerkennung als Sternenfreundliche Kommune oder Sternenfreundlicher Gastgeber vergeben werden kann.

Zunächst sei viel Informationsarbeit zu leisten, sagt Köngeter. Für alle Interessierten gibt es am 4. Dezember ab 17 Uhr im Biosphärenhaus bei Fischbach einen Info-Abend zum Projekt sowie zum Sternenhimmel über dem Pfälzerwald. rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018