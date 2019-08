Kampf gegen Stechmücken mit Bti in der Diskussion

Speyer/Seeon-Seebruck.Am Oberrhein und einigen oberbayerischen Seen wird die Bekämpfung der Stechmücken in diesem Jahr intensiv diskutiert. Der Ausfall von Hubschraubern für den Einsatz des biologischen Mittels Bti im Mai am Rhein sorgte für einen Aufschrei in den betroffenen Gemeinden und eine vorübergehende Mückenplage. Gleichzeitig erklärte die bayerische Gemeinde Seon-Seebruck am Chiemsee, künftig auf den Einsatz von Bti zu verzichten.

Entlang des Oberrheins haben sich 93 Städte und Gemeinden zwischen Bingen und Breisach seit 1976 zur Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) zusammengeschlossen. Die Menschen in der Region bezeichnen die kleinen Blutsauger zumeist als Schnaken.

Der Einsatz des biologischen Wirkstoffs Bti reduziert nach jedem Hochwasser die Zahl der Stechmücken drastisch. Der Wissenschaftliche Direktor der Kabs mit Sitz in Speyer, Norbert Becker, war entscheidend daran beteiligt, das Mittel in Form von Eisgranulat und Suspensionen praxistauglich zu machen.

Diskutiert wird jetzt über eine Studie der Universität Koblenz-Landau, die zu dem Schluss kommt, dass Bti mehr negative Auswirkungen auf den Bestand von nicht stechenden Zuckmücken und sogar Amphibien haben könnte als bisher angenommen.

Demnach geraten Frösche beim Einsatz des Mittels unter Stress. Becker verweist auf eine Studie aus Tübingen, bei der mit einer deutlich höheren Bti-Konzentration keine Wirkung auf Frösche festgestellt werden konnte. Auch in Bezug auf die Zuckmücken zweifelt Becker. Zuckmücken sind eine wichtige Nahrungsgrundlage für Fische, Vögel und Fledermäuse.

Der Ökologe Carsten Brühl, unter dessen Leitung die Studie in Landau entstand, verweist darauf, dass die Tübinger Wissenschaftler andere Bedingungen gewählt hätten, zum Beispiel bei dem entscheidenden Kriterium der Wassertemperatur.

Zuckmücken haben ihre Massenbrutplätze in den Altarmen des Rheins, Stechmücken in Arealen, die nur kurzfristig bei Hochwasser überschwemmt werden. Die Mitarbeiter der Kabs bringen Bti vom Hubschrauber oder zu Fuß gezielt dort aus, wo sich Stechmückenlarven entwickeln.

Eine Verknüpfung der Kabs mit der aktuellen Artenschutzdiskussion hält Becker für verfehlt. "Das Insekten- und Artensterben hat mit Stechmückenbekämpfung und Bti nichts zu tun", ist er überzeugt.

Die Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Rheinland-Pfalz, Cosima Lindemann, verweist auf Beobachtungen, nach denen es einen Rückgang bestimmter Fledermausarten entlang des Oberrheins gibt. "Wir können nicht sagen, ob das mit Bti zusammenhängt, das wäre unseriös", betont die Biologin. Nötig seien aber Langzeitstudien, in denen die Auswirkungen des Bti-Einsatzes auf Nahrungsketten untersucht werden.

Der Vorsitzende des Vereins Zukunftsforum Natur & Umwelt Ortenau, Joachim Thomas sagt: "Nicht das eingesetzte Bekämpfungsmittel Bti alleine, sondern der Vernichtungsfeldzug gegen eine große Biomasse an Nahrungstieren in Schutzgebieten ist in Zeiten des größten Rückgangs an Biodiversität nicht mehr zu verantworten".

Der Forscher Brühl hält die Stechmückenbekämpfung mit Bti am Oberrhein für überzogen. Sie sollte langsam zurückgefahren werden. Stattdessen könnten lokale Fallen aufgestellt und die Häuser der Anwohner mit Mückenschutzgittern versehen werden. Er setzt auf mehr natürlichen Feinde der Insekten. Eine Fledermaus fresse 20 000 Mücken an einem Abend. "Wenn ich Stechmücken zu 98 Prozent und Zuckmücken zu mehr als 50 Prozent aus dem Ökosystem herausnehme, kann ich damit rechnen, dass das Konsequenzen für das Nahrungsnetz hat und andere Organismen reduziert."

Becker sagt dagegen, dass Stechmücken als Nahrungsgrundlage anders als Zuckmücken eine untergeordnete Rolle spielen. Sie seien nur zeitweise da und oft erst, wenn die Vogelaufzucht schon vorbei sei. Ihre Vermehrung hänge vom unregelmäßig auftretenden Hochwasser ab.

Bei Politikern kommen die Schnakenjäger gut an. Ohne die systematische Bekämpfung der Mücken durch die Kabs wäre der Aufenthalt im Freien kaum zu ertragen, meint etwa der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel.

Bti wird entlang des Oberrheins nicht überall ausgebracht, wo sich Stechmücken entwickeln. Es gibt strenge Vorgaben der Behörden. Für etliche Bereiche wie Vogelbrutgebiete gilt ein Verbot. Mancherorts ist die Schnakenbekämpfung aus der Luft erlaubt, an anderen Stellen nur vom Boden aus.

Während am Rhein eine Abkehr von Bti kein Thema ist, plant die Gemeinde Seeon-Seebruck am Chiemsee eine Zäsur. "Der Gemeinderat hat entschieden, sich 2020 nicht mehr an der Stechmückenbekämpfung zu beteiligen", sagt Bürgermeister Bernd Ruth. In diesem Jahr seien wetterbedingt die Entwicklungsstadien der Larven zu unterschiedlich gewesen. "Das Bekämpfen hätte nicht viel gebracht."

Dabei war es gerade im Juni extrem. "Wir hatten etliche Gäste, die sofort wieder abgereist sind." Der Bürgermeister versteht das. "Wenn ich im Urlaub bin, dann ist das die schönste Zeit im ganzen Jahresrhythmus. Dann will ich nicht von Mücken umschwärmt sein."