Kampf um Krone startet

Neustadt.Die zwölf Bewerberinnen um die Krone der 71. Deutschen Weinkönigin sind einen Tag vor Beginn des Wettstreits am Freitag in Neustadt an der Weinstraße zusammengekommen. Die Kandidatinnen posierten für Medien und scherzten dabei auch über den Ausgang des traditionellen Wettbewerbs. Amtsinhaberin Carolin Klöckner nahm ebenfalls an dem Treffen teil. Die zwölf jungen Frauen sind jeweils Weinkönigin eines deutschen Anbaugebiets. Sie treten an diesem Samstag (16 Uhr) in Neustadt zu einer Vorentscheidung an.

Vor einer 70-köpfigen Jury müssen sie Fragen rund um den Wein und den Umgang damit beantworten. Sechs der Frauen qualifizieren sich für das Finale am 27. September in Neustadt. Insgesamt gibt es in Deutschland 13 Anbaugebiete, eine Kandidatin tritt nicht an. lrs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019