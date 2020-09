Kampfanzug der Edelleute als Hingucker

Lorsch.Funken sprühen aus einem kleinen Ofen am Boden einer karg eingerichteten kleinen Schmiede. Frank Trommer sitzt auf einem Holzscheit und heizt mit zwei Blasebälgen in rhythmischen Bewegungen das Feuer auf rund 1200 Grad an. Sein Geselle Pierre Stoll sitzt auf dem Boden vor der Feuerstelle und stochert in den Flammen, um sie anzufachen. Der Archäotechniker Trommer aus Blaubeuren und sein Helfer schmelzen Bronze im Freilichtlabor Lauresham im hessischen Lorsch für Rüstungsteile eines karolingischen Panzerreiters – Elitesoldaten Kaiser Karls des Großen (768-814) und seines Herrschergeschlechts.

Zusammen mit dem Leiter des zum UNESCO-Welterbe zählenden Museums, Claus Kropp, soll in jahrelanger aufwendiger Forschungs- und Handarbeit die komplette Ausrüstung eines solchen schwerbewaffneten Edelmanns wie im Frühmittelalter nachgebaut werden. Auch das Kloster Lorsch habe Kontingente solcher Reiter für Kriege abstellen müssen, sagt Kropp. „Unsere Idee war, das einmal greifbar zu machen, wie das aussieht.“

Zeitreise in Südhessen

Das Freilichtlabor soll den Besuchern zeigen, wie Menschen auf einem Herrenhof zur Zeit des im Jahre 800 zum Kaiser gekrönten Karls des Großen und der Karolinger im Frühmittelalter lebten. Das 2014 gestartete Projekt mit einem Herrenhaus, Unterkünften für die Hörigen, einer Kapelle, Werkstätten, Weiden und Gärten soll darstellen, wie vor 1200 Jahren ein herrschaftlicher Hof funktioniert hat. „Bei einer geplanten Neukonzeption soll auch der Panzerreiter ausgestellt werden“, sagt Kropp.

Zwei Schwerter, eine Flügelkopflanze, Helm, Schild, ein Messer oder auch Schwertscheiden und -gürtel haben Kropp und sein Team schon nach alten Vorbildern und mit dem damals üblichen Handwerkszeug fertiggestellt. „Wir haben mit den einfachen Dingen angefangen“, sagt Kropp. Die Rüstung und die Ausstattung des Pferdes werden knifflige Aufgaben. Da sind als archäologische Funde Kropp zufolge nur einzelne Teile oder auch gar nichts mehr erhalten. Hier müssen sich die Forscher anhand von schriftlichen oder bildlichen Überlieferungen eine Vorstellung erarbeiten. Doch Quellen können lügen. „Bis jedes Detail geklärt ist, dauert es wohl noch fünf Jahre“, glaubt Kropp.

Wie aufwendig die Rekonstruktion ist, zeigt alleine schon das Prunkstück der bisher gefertigten Waffen – ein zweischneidiges Schwert mit fein verzierter Klinge, ein sogenanntes Spatha. Alleine an diesem Schwert haben die Fachleute ein Jahr lang gearbeitet. Ohne Hilfe von anderen Forschungsinstituten ist eine solche Rekonstruktion kaum zu leisten.

„Wir haben eine ständige Kooperation mit Lorsch“, sagt Leiter der Archäologischen Denkmalpflege der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, Klaus Wirth. Im Bestand der Museen ist ein Spatha, das in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in einem Weiher bei Mannheim gefunden wurde. Dieses wurde fotografiert und geröntgt. Bei einem anderen, einschneidigen Schwert konnte auch eine metallurgische Probe genommen werden. Die Forscher wollten wissen, wie im Frühmittelalter solch eine Waffe gebaut, welcher Stahl verarbeitet und wie sie geschmiedet wurde. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020