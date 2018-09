„Kann man das putzen?“

Wiesloch.Ein eigener Eingang für Ratten, die eklige Eiswürfelmaschine, abgelaufene Wurst und weiße Sporen am Kühlschrank – was Lebensmittelkontrolleurin Mareike Huber in einem Restaurant im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis zu sehen bekommt, lässt Laien ungläubig die Augenbrauen nach oben ziehen. Die junge Frau vom Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises notiert bei der unangekündigten Überprüfung 63 Mängel im Feststellungsbericht. „Das ist schon ein Wort“, sagt Referatsleiter Rudi Wolf im Gespräch mit dieser Zeitung. „Der Schutz der Verbraucher vor nicht sicheren oder ekelerregenden Lebensmitteln hat für uns den höchsten Stellenwert. Deshalb sehen unsere Prüfer schon sehr genau hin“, erklärt er.

Dichtungen werden oft vergessen

Huber zeigt dem überraschten Wirt ihren Dienstausweis, zieht sich den weißen Kittel an und inspiziert das Bierkühlhaus im Keller. Mit einer kleinen Taschenlampe leuchtet sie in alle Ecken und prüft die Gummidichtungen an den Kühlschränken. „Die werden beim Putzen oft vergessen“, erklärt Wolf das Interesse für die unscheinbaren grauen Plastikwürstchen.

Tatsächlich entdeckt Huber weiße sporenartige Beläge. „Eigentlich ist bei uns immer alles in Ordnung“, beteuert der Inhaber. Allerdings habe man am Abend zuvor eine größere Veranstaltung gehabt und sei deshalb noch mit Aufräumen beschäftigt. Ein Satz, den die Kontrolleurin schon von vielen Wirten gehört hat. „Auf solche Einwände gehen unsere Mitarbeiter gar nicht ein, weil es sich ziemlich oft um Ausreden handelt“, berichtet Wolf.

Im Kühlhaus fällt der Blick auf einen beschädigten Bodenbelag, „der muss ausgetauscht werden“, mahnt Huber. In Restaurants seien glatte und leicht zu reinigende Flächen vorgeschrieben. „Es wirkt für Außenstehende vielleicht pingelig, wenn wir Bohrlöcher in Küchenfliesen oder auf Arbeitsplatten beanstanden, aber genau dort setzt sich Schmutz besonders schnell fest und es können sich Schädlinge einnisten“, erklärt die Mitarbeiterin des Veterinäramtes. Außerdem entdeckt sie im Kühlhaus eine verschimmelte Aubergine und eine Wurst, die bereits im April 2018 abgelaufen ist. Ein Umstand, den der sonst so eloquente Wirt nicht erklären kann.

Redseliger zeigt er sich in der Küche, wo eine Eiswürfelmaschine direkt unter dem Spülbecken steht. „Das ist aus hygienischen Gründen alles andere als optimal“, sagt Huber. „Ich kümmere mich persönlich um die Reinigung“, beteuert er. Dennoch entdeckt die Kontrolleurin innen Verschmutzungen. „,Kann man das putzen? Da kommt doch nur Wasser rein’ – hat mich mal ein Wirt gefragt, als ich die Eiswürfelmaschine beanstandet habe“, erinnert sich der Referatsleiter. „Aber wenn Sie nach einer romantischen Cocktail-Nacht mit einem Mund voller Bläschen aufwachen, wissen Sie, dass es auch kälteliebende Keime gibt.“

Bei der Salatschleuder und dem großen Tischdosenöffner weist Huber den Restaurantbetreiber darauf hin, dass er auch hier in Zukunft gründlicher putzen muss. „Leider sind Geräte für Großküchen oft nicht dafür gemacht, dass sie einfach gereinigt werden können“, zeigt die gelernte Konditorin Verständnis. Ausnahmen gibt es trotzdem keine: „In einer Küche hat schlicht und einfach alles sauber zu sein – Menschen und Geräte“, betont Referatsleiter Wolf. „Und wenn die siffige Spitze eines Dosenöffners bei jedem Gebrauch in den Tomaten landet, dann haben wir damit ein Problem.“

Einfallstor für Schädlinge

„Führt das Loch da wirklich ins Freie?“, fragt Huber ungläubig, als sie vom Küchenboden direkt nach draußen schauen kann. „Ja schon“, räumt der Wirt ein. „Das potenzielle Einfallstor für größere Schädlinge wie Mäuse und Ratten muss sofort beseitigt werden“, mahnt Huber. Auch die Tatsache, dass sich offenbar regelmäßig ein Hund im Büro aufhält, wird kritisiert. „Der einzige Zugang führt durch die Küche und das geht gar nicht.“

Dienstbeflissen sichert der Gastronom zu, alle 63 Mängel zu beheben. „Auf solche Versprechungen geben wir nicht allzu viel, wir schauen uns das Restaurant bei einer Nachkontrolle lieber noch einmal selbst genau an“, betont Wolf.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.09.2018