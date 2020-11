Kappenstein geht in Rente

Rhein-Neckar.Personalwechsel bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH: Der langjährige Leiter des Fachbereichs „Energie und Mobilität“, Bernd Kappenstein (Bild), geht Ende Januar 2021 in den Ruhestand. Auf ihn folgt Doris Wittneben (58). Wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte, habe sich Kappenstein vor allem mit der erfolgreichen Bewerbung um das Wasserstoff-Modellprojekt für die Metropolregion einen Namen gemacht. Mehr als 100 Millionen Euro werden hier in einen wichtigen umweltfreundlichen Energieträger der Zukunft investiert, etwa in 40 Brennstoffzellenbusse für Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen.

Kappenstein habe wesentlichen Anteil daran, dass die Region eine Vorbildfunktion für das Energiesystem der Zukunft habe, betont der für den Energiebereich zuständige Thementreiber im Vorstand des Vereins Metropolregion Rhein-Neckar und MVV-Vorstandsvorsitzender, Georg Müller. 2009 war Kappenstein bei der MRN GmbH als Projektleiter gestartet. Zwischen 1999 und 2007 war er Oberbürgermeister in Schwetzingen.

Ab Januar wird Doris Wittneben die Bereichsleitung bei der MRN GmbH übernehmen. Die promovierte Chemikerin und Diplom-Betriebswirtin ist derzeit noch als Innovationsmanagerin im Energiebereich der MVV tätig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020