Karlstorbahnhof online

Heidelberg.„Plötzlich Zukunft! Konnt’ ja keiner wissen…!” heißt das Stand-Up-Comedy-Programm, das Jacqueline Feldmann am 22. Januar im Livestream aus dem Karlstorbahnhof zeigt. Einen Tag später, am 23. Januar, bereitet die Kabarettistin, Autorin und Poetry-Slammerin Fee Brembeck ein Wortfeuerwerk. Beide Veranstaltungen beginnen um 18.30 Uhr und werden über Zoom übertragen. Anmeldung per Mail an info@karlstorbahnhof.de ist jeweils bis 16 Uhr am Veranstaltungstag möglich.

