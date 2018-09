Karotten auf der Straße

Die zermatschten Möhren haben deutliche Spuren hinterlassen. © POlizei

Maxdorf.Mehrere Zentner Karotten hat ein Landwirt in einem Kreisverkehr am östlichen Ortseingang von Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis verloren. Die Karotten seien wahrscheinlich durch die defekte Seitenluke eines Transporters auf die Straße gefallen, teilte die Polizei gestern mit. Welcher Landwirt seine Ladung am Montagnachmittag verloren hatte, ist noch unklar. „Bei dieser Menge sollte man den Verlust eigentlich bemerken“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Fahrbahn musste zur Reinigung durch die Straßenmeisterei Grünstadt kurzzeitig gesperrt werden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06233/313-0 oder 06237/934-100. lrs/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018