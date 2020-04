Kartoffeln im Mai reif

Unter einem Eispanzer sind die Frühkartoffeln geschützt. © Erzeuger

Neustadt.Auf den Frühkartoffel-Äckern in der Pfalz geht es hoch her, denn der warme April sorgt für ein zügiges Wachstum. „Wenn das Wetter mitspielt, gibt es ab Mitte Mai die ersten Frühkartoffeln in der Pfalz“, berichtet Hartmut Magin, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“. Allerdings seien die Landwirte nach dem Auspflanzen im traditionell frühesten deutschen Kartoffelanbaugebiet ziemlich gefordert worden.

Nach vergleichsweise kühlen Temperaturen bis Mitte März, habe der April mit hochsommerlichen Tagen, frostigen Nächten und großer Trockenheit die Erzeuger rund um die Uhr in Atem gehalten. „Am Tag bewahrt uns die Beregnung vor Trockenheit und bei Minusgraden in der Nacht schützt sie die ,Pfälzer Grumbeere‘ mit einem Eispanzer, der wie ein Iglu funktioniert“, so Magin. Vielerorts seien Frostwarner auf den Äckern installiert, die per SMS Meldung geben, sobald die Temperatur unter einen zuvor bestimmten Punkt fällt. Nun hoffen die Grumbeer-Erzeuger auf „Top-Qualitäten und eine Ernte nach Plan.“ sin

