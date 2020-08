Kastenaufbau eines Kleinlasters abgerissen - Hausrat verteilt sich über Fahrbahnen

Sinsheim.Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Sinsheim ist am Dienstagmorgen der Kastenaufbau eines Kleinlasters abgerissen. Dessen Inhalt – der Hausrat eines Umzugs – verteilte sich über alle Fahrstreifen.

Nach Angaben der Polizei war der 53-jährige Fahrer des 7,5-Tonners gegen 5.40 Uhr aus bislang unbekannten Gründen bei seiner Fahrt in Richtung Heilbronn auf den Verzögerungsstreifen an der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd geraten und hatte dort den Auflieger eines Sattelzug gestreift, der gerade abfahren wollte. Dabei riss der Kastenaufbau des Kleinlasters ab und fiel auf die rechte Fahrbahn. Aufgrund der verlorenen Ladung musste die Autobahn in Richtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt werden. Beide Fahrer wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Der Kleinlaster wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten waren die rechte und die mittlere Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 10.30 Uhr wieder aufgehoben. Der Rückstau betrug in der Spitze rund sechs Kilometer.