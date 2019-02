Kaum noch Gefahr für Störche

Mainz/Ludwigshafen.Wenn Störche in den nächsten Wochen in die Pfalz zurückkehren, müssen sie kaum noch mit der Gefahr eines tödlichen Stromschlags durch ungesicherte Leitungen und Masten rechnen. In den vergangenen Jahren seien die Netzbetreiber bei der Umsetzung der Vorgaben aus dem Naturschutzgesetz gut vorangekommen, heißt es sowohl beim Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz als auch im Umweltministerium.

Im Beringungsgebiet der Störche in Rheinhessen und der Vorderpfalz gebe es in Horstnähe keine ungesicherte Mittelspannungsfreileitung mehr, teilte eine Nabu-Sprecherin in Mainz mit. Da die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes zur Sicherung von Stromleitungen weitgehend umgesetzt seien, komme es nur noch sehr selten zum Tod von Vögeln im Mastkopfbereich von Mittelspannungsleitungen, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums.

Unglücksfälle stark reduziert

Der Netzbetreiber Pfalzwerke hat nach Angaben einer Sprecherin 9100 von 9600 Masten, bei denen Vogelschutzmaßnahmen notwendig waren, vogelsicher nachgerüstet. „Hinsichtlich der verbleibenden Masten stehen wir in engem Austausch mit der Aktion Pfalzstorch, um diese sukzessive vogelsicher zu sanieren.“ Trotz einer deutlich ansteigenden Storchenpopulation habe sich die Zahl der Unglücksfälle in der Pfalz stark reduziert. lrs/sal

