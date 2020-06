Kein Hinweis auf Infektion mit Corona

Rhein-Neckar.Alle rund 500 Bewohner der Senioren- und Betreuungseinrichtungen der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) in Schwetzingen und Weinheim sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt eine Sprecherin mit. Die Untersuchung ist Teil des landesweiten Screenings, das das Gesundheitsamt des Kreises in allen entsprechenden Einrichtungen durchführt.

Insgesamt sollen 7000 Personen per Abstrichtest auf SARS-CoV-2 getestet werden. Rund 5000 genommene Proben sind schon ausgewertet, erklärte Landrat Stefan Dallinger bei einem Pressetermin am Donnerstag in Weinheim (wir berichteten). Das Seniorenzentrum in Schwetzingen und die GRN-Betreuungszentren in Sinsheim und Weinheim bekamen am 15. und 20. Mai sowie am 2. Juni Besuch vom Gesundheitsamt. Die Tests waren freiwillig. Ziel des Screenings ist es, einen Überblick über das Infektionsgeschehen in dieser schutzbedürftigen Personengruppe zu erhalten.

Hoher Aufwand

Der logistische Aufwand war groß: Am Standort Sinsheim etwa wurden zwei getrennte Teststationen für den Bereich Pflege und Eingliederungshilfe im Freien aufgebaut. Heimleiterin Birgit Bizer erklärt, dass die Mitarbeiter die Bewohner gut vorbereitet hätten: „Diese haben erstaunlich diszipliniert mitgemacht, so dass wir sogar schneller als geplant mit der Testung fertig waren.“

Auf den Intensivstationen der GRN-Kliniken in Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Eberbach werden aktuell keine Covid-19-Patienten betreut. Insgesamt gebe es im Moment noch fünf Verdachtsfälle und vier Patienten mit bestätigten Infektionen in eigens eingerichteten Isolierstationen. 18 Covid-Patienten verstarben seit Mitte März in den vier Kliniken des Kreises. miro

