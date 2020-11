Kein weiterer Todesfall aber 153 neue Corona-Infektionen

Rhein-Neckar-Kreis.Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Samstag 153 neue Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. In Heidelberg waren es laut einer Sprecherin der Stadt 42 weitere Fälle. Weder im Kreis noch in der Stadt Heidelberg wurde ein Todesfall vermeldet.

Insgesamt wurden im Rhein-Neckar-Kreis seit Beginn der Pandemie 6257 Fälle dem Gesundheitsamt gemeldet. 4901 davon gelten als gesund, damit ergibt sich eine Zahl von 1265 aktiven Fällen. In Heidelberg gelten von 1864 Infizierten 1556 als gesund, es handelt sich also um 291 aktive Fälle.

