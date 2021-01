Kein Wiedersehen im „Weingut Wader“

Neustadt.„Wir Hambacher waren entsetzt, als wir erfahren haben, dass Weingut Wader nicht fortgesetzt wird“, erzählt der Neustadter Winzer Andreas Schäffer. Sein denkmalgeschütztes Anwesen in der Schlossstraße war die schmucke Kulisse der Winzerfamilien-Saga, die zur besten Sendezeit freitagabends im Ersten ausgestrahlt wurde.

Mehr als vier Millionen Menschen hatten den Auftakt um den erbitterten Erbschaftsstreit unter Winzern im Herbst 2018 verfolgt. Die Fortsetzungen „Nur zusammen sind wir stark“ und „Neue Wege“ schauten sich im November 2019 dann 3,9 und 3,5 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil lag bei 13,2 und 12,6 Prozent. Nun hat die ARD Tochter Degeto entschieden, dass es keine weiteren Folgen um Weingut-Erbin Anne Wader (Henriette Richter-Röhl), ihre Mutter Käthe (Leslie Malton) und Erzfeind Bruno Wader (Jürgen Heinrich) geben wird.

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wirklich viele spannende Projekte und Angebote für den Sendeplatz am Freitag haben“, erklärt Degeto-Sprecher Leo Boll. Zumal die Quote nicht so gut gewesen sei, wie man es sich erhofft habe. „Weingut Wader ist sehr gut gestartet, aber dann hat die Akzeptanz der Zuschauer leider abgenommen.“

Viele Freundschaften

Als der letzte Teil gedreht wurde, sei es nicht klar gewesen, dass danach Schluss ist: „Wir haben uns alle auf ein Wiedersehen gefreut“, erzählt Schäffer, für den das Fernsehteam nach 46 Drehtagen in der Pfalz beinahe zur Familie gehörte. „Ich hatte das Set gerne hier und es sind viele Freundschaften entstanden.“ In Hambach sei er zeitweise nur noch mit „Herr Wader“ angesprochen worden. Ganz verstehen könne er die Absetzung nicht: „Die Thematik Weinbau ist doch sehr aktuell, das ZDF dreht gerade eine neue Reihe darüber.“ Tatsächlich wollte Degeto im Sommer 2020 wieder in die Pfalz kommen. „Im Drehbuch sind viele Fäden gelegt worden, um die Saga weiterzuspinnen“, weiß Schäffer. Sogar das Produktionsbüro sei bereits gemietet gewesen.

Als im Juli alle vier Teile wiederholt wurden, seien viele Urlauber in seinem neuen Café Süßholz vorbeigekommen, um mal bei Waders einen Wein zu trinken. „Viele Touristen sind alle Pfälzer Drehorte abgefahren, das zeigt doch, dass die Serie viele Fans hat“, findet der Winzer. Kontakte zum Filmteam pflege er dennoch: „Einige Schauspieler bestellen Wein und Max von Pufendorf schaut immer in Hambach vorbei, wenn er in Frankfurt dreht.“

