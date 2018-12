Keine größeren Schäden nach Unwetter

Rhein-Neckar.Sturm und Starkregen haben in der Nacht von Sonntag auf Montag insgesamt zwölf Polizeieinsätze in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden meist mehrere umgestürzte Bauzäune und Bäume gemeldet.

In der Mannheimer Neckarstadt wurde ein größeres Zelt auf die Friedrich-Ebert-Straße geweht. In Heidelberg-Pfaffengrund stürzte auf dem Marktplatz ein rund zehn Meter langer Tannenbaum um. Ein Baum kippte in Weinheim auf den Schlehdornweg, wodurch ein Pkw beschädigt wurde. Zudem stürzten in Weinheim Teile eines Hauskamins auf die Bergstraße und die Nördliche Hauptstraße. Dabei wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Im Melissenweg in Sinsheim wurden zwei Hausdächer durch den Sturm teilweise abgedeckt. In Heiligkreuzsteinach im Steinwald stürzte eine Tanne um und beschädigte zwei Pkw. Auf der BAB 6 kam es bei Mannheim-Sandhofen zu einer Gefahrenstelle durch ein Verkehrsschild, das in die Fahrbahn hineinragte. In Sinsheim-Eschelbach drückten die Wassermassen in der Kapellenstraße einen Gullydeckel aus dem Rahmen. Die Gesamtschadenshöhe war zunächst nicht bekannt.