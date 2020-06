Keine neuen Corona-Fälle an Pfälzer Schulen gemeldet

Ludwigshafen. Nach Bekanntwerden von vier bestätigten Corona-Infektionen an Schulen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis (wir berichteten) ist am Dienstag keine neue Meldung dazugekommen. Ein Verdachtsfall an der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt hat sich nicht nach Angaben von Landrat Clemens Körner (CDU) nicht bestätigt. Der Schulbetrieb gehe deshalb zunächst weiter. „Wenn jemand der Kontaktpersonen infiziert ist, müssen wir neu entscheiden.“

Ein genormtes Vorgehen gebe es nicht: „Es hängt immer vom Einzelfall ab“, betont Körner. So sei an der Realschule plus in Dudenhofen erst nach neun Tagen bekanntgeworden, dass es einen Corona-Fall gibt. „Der Schüler hatte Durchfall und ist deshalb sofort zuhause geblieben. Mit dem Wochenende waren schon zwölf Tage vergangen, da die Quarantäne 14 Tage dauert, hätte es keinen Sinn gemacht, die Klasse und die Lehrer in Quarantäne zu schicken“, erklärt der Landrat, warum es keinen einheitlichen Plan gibt. Von flächendeckenden Abstrichen an Schulen - wie viele Eltern sie in Briefen von ihm forderten - hält Körner nichts: „Massen-Tests sind nur eine Momentaufnahme, die eine Sicherheit vermittelt, die es nicht gibt. Ich kann die Schüler heute alle negativ testen und einen Tag später ist die Hälfte infiziert.“ Solche Tests wären auch logistisch nicht zu stemmen.

Besuch im Shellhaus

Auch wenn das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises - das auch für die kreisfreien Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer zuständig ist - sich gut auf die Pandemie eingestellt habe. Davon haben sich Christian Baldauf, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und der CDU-Abgeordnete Johannes Zehfuß am Dienstag bei einem Besuch im neu angemieteten Shellhaus überzeugt,

Warum ein Umzug in das traditionsreiche Gebäude, in dem noch viele Büros leer stehen, notwendig wurde, erläutert Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung, zu der auch das Gesundheitsamt gehört: „Infolge der Bekämpfung der Pandemie war es zu eng geworden, wir mussten mehr Personal integrieren und die Abstandsregelungen beachten.“ Die organisatorischen Veränderungen hängen Weber zufolge vor allem mit den Vorgaben zur Kontaktverfolgung zusammen: Fünf Personen pro 100 000 Einwohner müsse man zu diesem Zweck abstellen, 105 Mitarbeiter sind dies allein für den Ludwigshafener Zuständigkeitsbereich.

Seit Ausbruch der Pandemie, die „mit voller Wucht“ zugeschlagen habe, sei die Arbeit in vollem Gang, wobei die Fälle „zunehmend schwieriger“ würden. Während es sich anfangs meist um Reiserückkehrer aus Risikogebieten gehandelt habe, sei es mittlerweile kaum noch möglich, Infektionsketten nachzuvollziehen und den „Indexpatienten“ zu ermitteln. Daher hätten Kontaktverfolgung und Anordnung von Quarantänemaßnahmen jetzt Priorität. Die Strategie gehe in Richtung „testen, testen, testen!“ Dass „mehr klare Vorgaben von oben“ die Arbeit erleichtern würden, gab Clemens Körner den beiden Abgeordneten mit auf den Weg. Forderungen an Behörden, Maßnahmen „vor Ort umzusetzen“, reichten in der Praxis nicht aus, Ausnahmetatbestände und Uneinheitlichkeit stellten erhebliche Herausforderungen dar.

Alexander Weber brachte eine Koordinierungsstelle ins Gespräch, die in enger Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut als Ansprechpartner agieren könnte. Hoffnungen setzt er in die Corona-App, die ab kommender Woche einsatzfähig ist. Die Lockerungen sieht man vonseiten des Gesundheitsamts „nicht skeptisch“. Laut Lydia Gräßle, Fachgebietsleiterin des kinder- und jugendärztlichen Dienstes, würden sich Mitarbeiter eine Auszahlung ihrer Überstunden wünschen. Gräßle und Weber wiesen darauf hin, dass der bisher wenig beachtete öffentliche Gesundheitsdienst attraktiver für qualifizierten Nachwuchs werden müsse. Einig war man sich in der Prognose für die Zeit nach Corona: „Wir werden mehr Abstand halten - und mehr Masken sehen!“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020