„Keiner fragt mehr nach Pfefferspray“

Rhein-Neckar.Manche Straftaten dauern nur Sekunden, aber wirken beim Opfer ein Leben lang nach. Horst Gesell (Bild, 56) und die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums versuchen, den Alptraum zu verhindern.

Herr Gesell, worum geht es bei polizeilicher Präventionsarbeit?

Gesell: Die Polizei soll Straftaten verhüten, das steht im Polizeiordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz. Aber unsere Arbeit ist breiter aufgestellt, es geht auch um Verkehrsprävention.

Wo liegen die Schwerpunkte bei der Präventionsarbeit in diesem Jahr?

Gesell: Bei Seniorensicherheit, Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl, Bekämpfung von Cyberkriminalität und Zweiradsicherheit. Die ersten beiden Themen hatten wir in den letzten Jahren schon intensiv verfolgt. Wir haben uns landesweit bewusst dafür entschieden, an diesen Themen dran zu bleiben. Die Einbruchsdiebstähle sind im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz um über zwölf Prozent zurückgegangen. Wenn das Thema aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwindet, kann sich das schnell umkehren.

Gab es einen Wandel in den Themen über die Jahre?

Gesell: Als ich 2016 angefangen habe, waren die Silvesterereignisse in Köln sehr präsent. Für drei, vier Monate war das ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit. In meiner Wahrnehmung ist das Thema fast ganz verschwunden. Heute fragt keiner mehr nach Pfefferspray oder Selbstverteidigung. Dafür hat uns der sogenannte „falsche Polizeibeamte“ beschäftigt, ein bundesweites Problem, das durch die einzelnen Regionen „gewandert“ ist. 2017 ist es bei uns massiv aufgekommen. Letztes Jahr waren die Zahlen wieder rückläufig. Die Betrüger wandern weiter, probieren es woanders.

Erinnert an den Enkeltrick ...

Gesell: Genau, der war davor aktuell. Es ist aber gefährlich, sich auf ein Szenario zu versteifen, die Betrugsmaschen sind vielseitig und wandelbar. Wichtig ist, dass die Leute sich nicht „überfahren“ lassen am Telefon oder an der Haustüre und so Opfer einer Betrugsstraftat werden.

In der polizeilichen Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Rheinpfalz sind die Opfer von Straftaten hauptsächlich jung. Wie kommt es also zum Schwerpunkt Seniorensicherheit?

Gesell: Stimmt, die Opferzahlen unter Senioren sind relativ niedrig: Bei den 65- bis 70-Jährigen gab es in unserem Bezirk circa 80 männliche und 79 weibliche Opfer – im Vergleich zur Gesamtzahl verschwindend gering. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen ist das subjektive Sicherheitsgefühl aber oft empfindlich gestört. Damit sind starke Einschränkungen in der Lebensgestaltung verbunden: Sobald es dunkel wird, verlassen manche Senioren das Haus nicht mehr. Da wollen wir aufklären.

Was sind Themen, die Senioren betreffen?

Gesell: Cybersicherheit etwa. Das Thema betrifft alle, aber insbesondere Personen, die sich erstmalig mit dem Internet beschäftigen.

Wie schützt man sich am besten gegen den Betrug im Internet?

Gesell: Besondere Vorsicht ist bei Internetkäufen geboten: Vorkassenbezahlung sollte man vermeiden und die Firma prüfen, etwa durch Bewertungen über den Anbieter. Kritisch sind auch E-Mails von Bekannten, die angeblich dringend Geld benötigen. Man sollte sich eine Telefonnummer von der Person schicken lassen, um auszuschließen, dass deren Postfach gehackt wurde. Auch Ausspähversuche an Geldautomaten zählen zur Cybersicherheit. Das Thema war länger nicht aktuell, aber in den letzten Tagen sind wieder neue Fälle gekommen.

Die Polizei steckt Zeit und Geld in ihre Präventionsarbeit. Wie misst sie ihren Erfolg?

Gesell: Im polizeilichen Bereich ist die Messbarkeit grundsätzlich schwierig. Trotzdem sehen wir Ergebnisse, zum Beispiel beim Rückgang der Wohnungseinbrüche oder im Bereich der Verkehrssicherheit: Es gibt so wenig Verkehrstote wie noch nie. Aber auch hier spielen andere Faktoren hinein, wie die Verbesserung der Fahrzeugtechnik. Wir nutzen auch bereits wissenschaftlich evaluierte Präventionsprojekte.

Zum Beispiel?

Gesell: Das Projekt „Rhein-Bob“ gegen Alkohol am Steuer. In kooperierenden Clubs und Gaststätten bekommt der Fahrer einer Gruppe ein kostenloses oder vergünstigtes alkoholfreies Getränk. Die Idee stammt aus Belgien. Mit der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen haben wir es für die Region umgesetzt. (Bild: PfistereR)

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020