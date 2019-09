Kerosin auf Pfälzerwald

Ludwigshafen.Das Notablassen von Flugzeugtreibstoff über dem Pfälzerwald sorgt immer wieder für Diskussionen – nun ist über der Region erneut Kerosin niedergegangen. Eine zivile Frachtmaschine habe am Montag 30 Tonnen Kerosin abgelassen, teilte das Luftfahrt-Bundesamt auf seiner Internetseite mit. Nach Angaben der Behörde wurde in diesem Jahr bisher dreimal Flugzeugtreibstoff – insgesamt mehr als 141 Tonnen – über Rheinland-Pfalz freigesetzt.

Flugzeuge lassen in Notlagen Kerosin ab, um mit weniger Gewicht landen zu können. Rheinland-Pfalz. ist wegen der Nähe zum Frankfurter Flughafen vergleichsweise häufig betroffen. Kritiker fordern allgemein mehr Transparenz. So sei unklar, welche Folgen das Freisetzen von Treibstoff für Gesundheit und Umwelt haben. Das Umweltbundesamt sieht die Menge der am Boden ankommenden Kerosinrückstände als unkritisch an. Nach Ansicht des Toxikologen Bernd Kaina von der Unimedizin Mainz reicht dies nicht. „Ich denke, dass die Bevölkerung nur zum Teil beruhigt ist und weiter gemessen werden muss“, sagte er . lrs

