Kerze entzündet Adventskranz

Mutterstadt.Eine brennende Kerze hat einen Wohnungsbrand in Mutterstadt verursacht. Wie die Polizei am Samstag meldete, sei dabei die Bewohnerin durch das Einatmen des giftigen Rauches leicht verletzt worden. In der Wohnung entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei vermutet, dass das Feuer von einer brennenden Kerze auf den Adventskranz übergesprungen ist. Darauf habe der Rauchmelder ausgelöst. Die Bewohnerin habe zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Dies gelang der Frau jedoch nicht. Erst durch die Feuerwehr konnte den Brand endgültig unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei weist darauf hin, offenes Feuer wie Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. ik

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019