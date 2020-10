Kiefer und Buche leiden

„Besorgniserregend“ ist der Zustand vieler Bäume für die Förster. © Kreis

Rhein-Neckar.Noch nie war der Wald so krank: Ähnlich besorgniserregend wie auf Ebene des Landes Baden-Württemberg (wir berichteten) fällt auch die Bilanz von Forstamtsleiter Manfred Robens im Rhein-Neckar-Kreis aus. „Auch hier in der Region verzeichnen wir deutliche Schäden sowohl was den Zustand der Wälder im Allgemeinen anbelangt als auch den Anfall an außerplanmäßiger Holznutzung“, so Robens. Das Zusammenspiel von Niederschlagsdefiziten, heiß-trockenen Wetterlagen und hervorragenden Lebensbedingungen für Schädlinge bedinge die derzeitige Lage. Als Schadensschwerpunkte müssten die Kiefern-dominierten Hardtwälder des Rheintals und die Buchen-dominierten Laubwälder im Kraichgau gesehen werden. Die Hauptkriterien zur Beurteilung des Kronenzustandes sind der Nadel- oder Blattverlust und die Vergilbung der Bäume. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020