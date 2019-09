Kilometerlanger Stau nach Unfall

St Leon-Rot.Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot mit seinem Fahrzeug auf einen anderen Lastwagen aufgefahren und verletzt worden. Die A 5 musste in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden. Der Lasterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Verkehr staute sich zeitweise über mehr als zehn Kilometer. Am Mittag waren zwei der drei Spuren wieder frei. lsw

