Kiloweise Drogen verkauft

Rhein-Neckar.Es geht um Drogen in einer Menge von knapp 50 Kilogramm: Wegen illegaler Geschäfte mit Betäubungsmitteln im großen Stil hat die Mannheimer Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 30-Jährigen erhoben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, in Hemsbach, Weinheim, Bensheim und Heppenheim in mindestens vier Fällen aktiv gewesen zu sein. Ende April 2019 soll er an einen seiner Abnehmer rund drei Kilogramm Amphetamin und 300 Gramm Kokain verkauft und übergeben haben. Im Mai sei es den Ermittlern zufolge erneut zu zwei Verkäufen von jeweils mindestens einem Kilogramm Amphetamin an die gleiche Person gekommen.

Seit Ende Mai in Haft

Am 23. Mai soll der Angeschuldigte dann in Weinheim sein letztes Geschäft mit dem Abnehmer über rund 11,4 Kilogramm Amphetamin, 100 Gramm Haschisch, 100 Ecstasy-Tabletten und zehn Gramm Kokain abgewickelt haben. Der 30-Jährige wurde nach der Übergabe durch die Polizei festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungen fanden die Ermittler in einem Lageraum in Weinheim rund 22,6 Kilo Marihuana, 5,6 Kilo Haschisch, 480 Gramm Kokain und 2500 Ecstasy-Tabletten. In einer Garage in Bensheim beschlagnahmten Beamte 1200 Ecstasy-Tabletten, 700 Gramm Marihuana und 580 Gramm Haschisch. Der 30-Jährige sitzt seit Ende Mai in Haft. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019