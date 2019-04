Kind äußerlich unverletzt

Landau.Auch Tage nach dem Tod eines vierjährigen Jungen auf einem Indoor-Spielplatz in Offenbach an der Queich bei Landau ist die Ursache noch ungeklärt. Die Landauer Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig sagte gestern, dass die Obduktion am Sonntag keinen Aufschluss über die Todesumstände gegeben habe. Das finale Gutachten wird in einigen Wochen erwartet. Am Körper seien jedoch keine äußerlichen Verletzungen gefunden worden, die auf einen Sturz oder ähnliches hätten schließen lassen. Die Polizei befragt unterdessen weitere Zeugen. Wie berichtet, war das Kind am Samstag beim Spielen ums Leben gekommen.

