Kind nach Badeunfall im Waldschwimmbad Kandel verstorben

Kandel.Nach dem tragischen Badeunfall im Waldschwimmbad Kandel ist der vierjährige Junge am Dienstagabend in einer Karlsruher Klinik verstorben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang noch an.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Nichtschwimmerbecken des Waldschwimmbades. Der Junge wurde von einem Zeugen leblos im Wasser treibend gefunden und an Land gebracht (wir berichteten). Nach der sofortigen Reanimation durch die Bademeister und den Rettungsdienst wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik verbracht, wo er jetzt verstarb.

Zeugen, die den Jungen vorher beim Spielen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.