Kinder im Mittelpunkt

Speyer.Mit einem Festgottesdienst hat Brot für die Welt seine neue bundesweite Spendenaktion am Sonntag eröffnet. Das evangelische Hilfswerk stellt in diesem Jahr Projekte gegen Kinderarbeit in den Mittelpunkt. Der Gottesdienst aus der Gedächtniskirche in Speyer ist live in der ARD übertragen worden.

„Ja, es braucht Brot für die Welt, und das meint auch: Bildung, Gerechtigkeit, Hoffnung“, sagte Kirchenpräsident Christian Schad in seiner Predigt. „Wir haben weiterhin – wie Jesus – allen Grund, Kinder in die Mitte zu stellen.“ Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer hob in ihrem Grußwort hervor: „Ich bin von Herzen dankbar, dass Brot für die Welt denjenigen Gehör verschafft, die bei uns kaum wahrgenommen werden.“

Schülerinnen des Trifelsgymnasiums Annweiler wirkten mit ihren Kunstaktionen ebenfalls mit. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Projektensemble „Fünf stimmig“ unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald, einem Bläserquartett unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek und von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger an Orgel und Piano. red

