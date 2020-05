Kinder setzen Kartoffeln

Hartmut Magin steckt mit Philipp und Lene Kartoffeln ins Beet. © privat

Bad Dürkheim.Trotz Corona geht das landesweite Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ jetzt an den Start. Stellvertretend für die 294 teilnehmenden Schulen in Rheinland-Pfalz haben zwei Kinder der Siegmund-Crämer-Schule in Bad Dürkheim die ersten Knollen in die Erde des Hochbeets gesteckt.

Um gesunde Ernährung und praxisnahes Lernen dreht sich bei den Nachwuchslandwirten in den kommenden sechs Monaten nun alles. „In Zeiten von Corona gewinnt die eigene Versorgung zusätzliche Relevanz. Sobald sich der Schulbetrieb weiter normalisiert, werden wir viel praktisch arbeiten“, sagt Schulleiter Wilfried Würges. sin

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020