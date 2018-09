Kinder vor Brand getötet

Blumen, Kerzen und Plüschtiere vor dem Haus der Familie. © rittelmann

Mörlenbach.Die nach einem Brand im südhessischen Mörlenbach (Kreis Bergstraße) tot aufgefundenen Kinder sind zuvor eines gewaltsamen Todes gestorben. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Darmstadt gestern. Demnach bestätigte die Obduktion die Annahme, dass die Geschwister „infolge von stumpfer und scharfer Gewalt gestorben sind“, hieß es.

Die zehn und 13 Jahre alten Kinder waren am Freitag tot im brennenden Elternhaus gefunden worden. Vater und Mutter wurden aus einem Auto mit laufendem Motor in der Garage gerettet. Sie sitzen wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Haft. Sie haben bislang keine Angaben gemacht. lhe/red

