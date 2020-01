Kinderhospiz macht Biker zu Botschaftern

Dudenhofen.Die als Weihnachtsmänner verkleideten Motorradfahrer „Harley Davidson riding Santas“ haben bei ihrer alljährlichen Spendenfahrt erneut viel Geld für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gesammelt. Zum Dank ernannte das Hospiz die motorisierten Spendensammler mit schweren Maschinen und Lederkluft zu Botschaftern des Heims.

Die Tour im Dezember durch die Südpfalz habe insgesamt 53 503,85 Euro gebracht - deutlich mehr als in den Vorjahren, sagte Sprecher Patrick Kuntz. Die Biker besuchen seit 2015 am Nikolaustag unter anderem Kindergärten und Schulen. In diesem Jahr sei der 6. Dezember jedoch ein Sonntag - dann seien viele Schulen und Kindergärten geschlossen und kämen als Ziele der Spendenfahrt nicht in Frage, sagte Kuntz.

Großspende über 5 000 Euro

Daher wollen die rund zwei Dutzend Biker erstmals Weihnachtsmärkte anfahren - „in einem Teil der Südpfalz, in dem wir in den vergangenen Jahren noch nicht waren“. Es gehe nicht darum, die „Wahnsinnssumme“ von 53 503,85 Euro mit aller Macht zu toppen, sagte Kuntz. Das Ergebnis sporne aber an. „Wir laufen den Spenden nicht hinterher – aber gerne können die Spenden uns hinterher laufen“, meinte der 48-Jährige. Ob die Summe allgemein ein Zeichen für mehr Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft sei, könne er nicht sagen. „Aber scheinbar ist die Aktion für uns Santas und für die Menschen in der Region und für das Kinderhospiz genau richtig.“ Auf der Route von Maikammer über Landau nach Speyer sammelte die Gruppe am 6. Dezember 2019 Kuntz zufolge rund 14 180 Euro.

Darüber hinaus warfen Spender etwa 22 000 Euro in mehr als 220 Spendendosen. „Die Differenz sind Überweisungen, zum Beispiel spendete ein Mädchen vier Euro von ihrem Taschengeld. Wir hatten auch eine Großspende von 5000 Euro von einer Firma.“

Sterntaler-Geschäftsführerin Ana Hermann sagte zu der Aktion: „Die Santas verzaubern nicht nur die Sterntaler-Kinder und deren Familien zur Weihnachtszeit, sondern begeistern Klein und Groß – wo immer sie einkehren . lrs

