Kirche greift auf Rücklagen zu

Speyer.Die Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz hat gestern den Doppeletat für die kommenden beiden Jahre verabschiedet. Dabei sieht der Plan auch eine Entnahme aus den Rücklagen vor, um den Haushalt auszugleichen – trotz einer „guten Kirchensteuersituation“. Der Haushalt hat ein Volumen von 184,4 Millionen Euro im Jahr 2019 und 189,86 Millionen Euro im Jahr 2020. Mit dem an „die Erfordernisse eines modernen Rechnungswesens angepassten Haushaltsbuch“ will die Landeskirche das 2017 beschlossene Projekt „Neues Kirchliches Finanzwesen“ umsetzen, erklärte Oberkirchenrätin Karin Kessel. Den Anstieg des Haushaltsvolumens von in diesem Jahr rund 175 Millionen Euro auf rund 190 Millionen Euro im Jahr 2020 begründete die Finanzdezernentin vor allem mit deutlich höheren Personalausgaben wegen der Tarifsteigerungen. bro

