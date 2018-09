Kirchentag 2027 fällt aus

Rhein-Neckar.Der für das Jahr 2027 in Mannheim und Ludwigshafen geplante Deutsche Evangelische Kirchentag ist wegen der anstehenden Sanierung der Ludwigshafener Hochstraße abgesagt worden. Die Bauarbeiten dauerten erheblich länger als ursprünglich angenommen, teilte der Evangelische Oberkirchenrat in Baden gestern in Karlsruhe mit. Erst nach Abschluss der Arbeiten, der jetzt auf Anfang der 2030er Jahre verschoben worden sei, könne ein Kirchentag in beiden Städten stattfinden. Das habe die Stadtverwaltung Ludwigshafen den beiden Landeskirchen in Baden und der Pfalz sowie der Geschäftsstelle des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Fulda mitgeteilt.

Während der Bauarbeiten wären die Verkehrsbehinderungen für ein derartiges Großereignis zu umfangreich, gibt der Oberkirchenrat das Argument der Ludwigshafener wieder. Ob Mannheim und Ludwigshafen den Kirchentag in den 2030er Jahren ausrichten könnten, lasse sich gegenwärtig noch nicht sagen.

Der Evangelische Kirchentag wird seit 1949 alle zwei Jahre ausgetragen. Im kommenden Jahr ist Dortmund Gastgeber. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018