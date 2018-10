Kirchheim: Zwei Tote und zwei Verletzte bei Polizeieinsatz

Kirchheim.Bei einem Schusswechsel sind am Freitagmorgen in Kirchheim zwei Personen getötet und zwei Polizeibeamte schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatanwaltschaft mitteilte, kam es wegen einer Gefahrenlage gegen 8.30 Uhr zu einem Einsatz. Dabei setzte die Polizei auch Schusswaffen ein.

Es bestehen keine weiteren Gefahren. Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es am Freitagvormittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Kirchheim. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.