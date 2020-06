Kita für eine Woche zu

Germersheim.Die Zahl der neu gemeldeten Coronafälle im Kreis Germersheim ist auf 18 gestiegen. Alle neuen Fälle würden mit einem Ausbruch in Schwegenheim zusammenhängen, teilte der Landkreis mit. Jetzt wird die Kindertagesstätte in Schwegenheim voraussichtlich die ganze Woche geschlossen, da sich auch Kinder unter den Neuinfizierten befinden. Alle Kita-Kinder sollen nun getestet werden. Die Mitarbeiter wurden bereits negativ getestet. Landrat Fritz Brechtel machte die Unberechenbarkeit der Pandemie deutlich: „Wenige Wochen lang hatten wir im Landkreis Germersheim keine bekannte Infektion. Jetzt steigen die Zahlen innerhalb weniger Tage so deutlich an.“ Bereits am Samstag hatte der Kreis informiert, dass acht mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Verbindung mit einer Glaubensgemeinschaft in Schwegenheim stünden. red

