Kita geschlossen - Betreuungsperson Corona-infiziert

Freimersheim.Der Landkreis Südliche Weinstraße hat 27 neue Corona-Fälle zum Dienstagnachmittag gemeldet. Zu den Neuinfizierten zählt auch eine Betreuungsperson der Kindertagesstätte Freimersheim. Auf Anordnung der Kreisverwaltung bleibt die Kita bis einschließlich Mittwoch, 4. November, geschlossen. Die Betreuungsperson war zuletzt am 21. Oktober in der Kita tätig, die Ermittlung der Kontaktpersonen dauert an. Für die Kontaktpersonen innerhalb der Kindertagesstätte wird bis einschließlich 4. November Quarantäne angeordnet. Im Zuständigkeitsbereich des Landkreises wurden insgesamt 473 Fälle gemeldet, 150 davon in der Stadt Landau.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020