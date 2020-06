Kittelschürzen-Stripp zum Hupkonzert

Alice Hoffmann alias Hilde Becker im Speyerer Autokino. Simone Jakob

Speyer.„Wir singen, wir schunkeln, wir feiern – aber alles mit Abstand“, ruft Moderator Tim Poschmann ins vollgeparkte Rund. Mit einfachem Applaus ist es beim Kurpfalz-Comedy-Festival im Speyerer Autokino allerdings nicht getan: „In Fällen von Begeisterung betätigen Sie bitte ihre Hupe!“, gibt der Mannheimer weitere Anweisungen, denn zur ersten Comedy-Mixed-Show auf dem Parkplatz vor dem Technik Museum hat das Boulevardtheater Deidesheim Komiker-Größen aufgefahren.

So präsentieren Alice Hoffmann, Kättel Feierdaach, Boris Stijelja und die Schönen Mannheims Ausschnitte aus ihren Programmen und Erkenntnisse der Corona-Krise. Dabei kommen erstaunliche Entwicklungen ans Licht: „Die Zeiten von Lippenstift sind vorbei, heut‘ hat ma ja e Maske uff. Des ist auch gut so, nur die richtige muss es halt sei“, moniert Kättel Feierdaach, dass „mancher Mann die Bikini-Hose seiner Frau im Gesicht hat“. Die Regelung, dass im Supermarkt jeder einen Wagen schieben muss, um Abstand zu halten, findet sie dagegen super: „Moiner hat sonscht die Finger in die Gitter vom Waache gekrallt und ist los geschlendert, um die Biomülltüten-Röllchen zu holen, während ich Wassermelone und Waschmittel durch de ganze Markt balancieren musst‘.“ Dass es durch die Maskenpflicht bisweilen zu einem unfreiwilligen Partnertausch kommt und man erst auf dem Parkplatz merkt, dass man den falschen Mann „abgeschleppt“ hat, nimmt Feierdaach in Kauf. Hilde Becker kommt sich dagegen vor „wie ein Schwerverbrecher“, wenn sie niesen muss, obwohl sie gar keinen „Toyota-Virus“ hat.

„Schöne Mannheims“ begeistern

Das Hupen wird schier unerträglich, als sie ihren Kittelschürzen-Stripp hinlegt und die rote Mähne schüttelt. Nur die „Schönen Mannheims“ toppen den Lärmpegel noch, weil sie sich in Corona-Zeiten einen Nebenjob zulegen mussten und stimmgewaltig zu den Klängen von „You raise me up“ glamouröse Wonderbras verkaufen. Die vier energiegeladenen Musikerinnen schalten blitzschnell vom urkomischen Rap „Hopp hopp, de Schoppe laaft in Kopp“ auf melancholische Songs wie „Morgen gibt’s kein zurück“ zur Melodie von „Chasing Cars“ um und werden mit hupendem Applaus überschüttet.

Und wer nach Dauerradiobetrieb und Hup-Festival Probleme mit der Autobatterie hat, muss nach Vorstellungsende nur den Warnblinker einschalten und schon eilt ein Technik-Team mit Starthilfekabel herbei. sin

