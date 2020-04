Rhein-Neckar.In Zeiten, in denen das Klopapier knapp wird, greifen Menschen zwangsläufig zu Alternativen. Feucht-, Taschen- und Küchentücher stehen dabei ganz oben auf der Liste. Auch in der aktuellen Corona-Krise ist das so. Dass diese Hygieneartikel jedoch allesamt nicht in die Toilette gehören, scheinen nur die wenigsten zu wissen. Denn immer wieder kommt es dadurch zu Verstopfungen und technischen

...