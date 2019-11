Klangvoll durch den Advent

Neustadt.Mit dem ersten Marktkonzert beginnt am Samstag, 30. November, 11.30 Uhr, in der Stiftskirche in Neustadt an der Weinstraße eine Reihe musikalischer Veranstaltungen zur Advents- und Weihnachtszeit.

Weitere Konzerte sind samstags am 7., 14. und 21. Dezember ab 11.30 Uhr. Ein offenes Singen findet mittwochs am 4., 11., 18. Dezember, jeweils 19 Uhr statt. Musikgottesdienste beginnen sonntags am 1., 8., 15., 22. Dezember um 10 Uhr. Freitags, 18 bis 19 Uhr, werden am 29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember Turmführungen angeboten. Weitere Konzerte werden am 8. Dezember, 18 Uhr (Stiftkantorei), 26. Dezember, 18 Uhr (mit der Gruppe Gipsy Gold), und 31. Dezember, 23.30 Uhr (Orgelfeuerwerk), ausgerichtet. mav

