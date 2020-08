Klassen müssen in Quarantäne

Speyer/Germersheim/Bellheim.Das Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer hat einen bestätigten COVID-19-Fall in der zwölften Klassenstufe. Schuldirektor Ronny Wolf bittet auf der Homepage der Schule, alle Schüler der betroffenen Stufe bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben. Sämtliche Aufgaben würden über Moodle eingestellt. Alle Kontaktpersonen des Betroffenen seien dem Gesundheitsamt gemeldet worden und würden nun von diesem kontaktiert. „Wir bitten die Betroffenen nach dem Anruf des Gesundheitsamtes umgehend einen Test durchzuführen und uns das Testergebnis mitzuteilen, damit wir möglichst schnell den Präsenzunterricht wieder aufnehmen können“, so Wolf.

Auch die Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus in Germersheim meldet eine Corona-Infektion. Die betroffene Klasse sowie die Lehrer seien in Quarantäne und würden getestet. Als Vorsichtsmaßnahme verzichtet die Schule ab dieser Woche auf Wahlpflichtunterricht und stellt den Stundenplan entsprechend um. In Wörth ist ein Schüler der Grundschule Dorschberg infiziert. Alle Kontaktpersonen müssen vorerst zuhause bleiben.

Kindergarten geschlossen

Der Landkreis Germersheim teilte am Montag mit, dass der Kindergarten „Hasenspiel“ in Bellheim vorsorglich geschlossen wird, da eine Mitarbeiterin verdächtige Symptome zeige. Bis das Testergebnis feststeht, bleiben alle Mitarbeiter und Kinder in freiwilliger häuslicher Absonderung. Darauf hätten sich Gesundheitsamt, Ortsgemeinde und Kindergartenleitung verständigt. sin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020