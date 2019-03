Klein und Groß im Wasser aktiv

Ludwigshafen.Um das Thema Superhelden dreht sich alles bei der diesjährigen Ausgabe der Aktion „Sporteln in der Familie“, deren zweiter Teil am Sonntag, 10. März, von 10 bis 13 Uhr im Ludwigshafener Hallenbad Süd (Erich-Reimann-Straße 5) veranstaltet wird.

Unter dem Motto „Action in LU-Hafen“ sind Klein und Groß dann dazu aufgerufen, gemeinsam an den Spiel- und Bewegungsstationen im und rund ums Wasser aktiv zu werden. Das Sporteln ist eine Kooperation des städtischen Bereichs Sport mit Ludwigshafener Sportvereinen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Familien, die an mindestens zwei der insgesamt drei Aktionstage dabei sind, erhalten eine „Sporteln-Medaille“. Der letzte Teil der diesjährigen „Sporteln in der Familie“-Reihe, die unter dem Gesamtmotto „Super Sporteln mit LUcy und LUkas“ firmiert, steht am Sonntag, 24. März, wieder von 10 bis 13 Uhr in der Halle der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch auf dem Programm. mav (Bild: Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.03.2019