Kleine Entdecker auf Tour

Limburgerhof.Rüsselkäfer sind schüchterne Insekten – zumindest wenn sie unter einem Mikroskop zeigen sollen, wie viele Flügel sie haben. Die siebenjährige Lea hält sich ein Auge zu und blickt angestrengt durch das Okular, um die siebte Frage bei der Entdeckerreise auf dem BASF-Bauernmarkt richtig zu beantworten. „Da, jetzt kann man es sehen“, ruft ihr Mitarbeiterin Bianca Kühner zu und deutet auf die Schale. „Die hat vier, ganz klar“, konstatiert Lea und kreuzt die richtige Antwort an.

Schon am Vormittag rollen lange Autoschlangen auf den Gutsbetrieb Rehhütte in Limburgerhof zu. Die Polizei regelt den Verkehr an der Abfahrt von der B9. „Wir kommen jedes Jahr her, das hat schon Tradition. Als unser Sohn klein war, wollte er immer Traktor fahren, heute will er sich Material für den Bio-Unterricht in der Schule zusammensuchen und den Fahrsimulator der Polizei ausprobieren“, erzählt Markus Keller aus Kaiserslautern.

Diensthunde zeigen ihr Können

Ausgerüstet mit der blauen Entdecker-Karte ziehen Yannik und Noah los, die beiden Zehnjährigen wollen später mal „in die Chemiebranche“. Und dass sich Knöllchenbakterien in der Wurzel einer Pflanze entwickeln, haben sie längst herausgefunden. „Die Sache mit den Fusarien ist schon verzwickter“, räumt Noah ein. Ein Blick auf Weizenähren, die wie mit weißer Watte überzogen scheinen, veranlasst das Duo, die Antwort „Schadpilze“ anzukreuzen. „Die Taubährigkeit wird durch Schlauchpilze verursacht“, erklärt ihnen Katrin Schluckwerder, die Interessierte in die Welt der Fungizide einführt.