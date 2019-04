Kleines Tier, große Gefahr

Rhein-Neckar.Ob beim Holzmachen im Wald, beim Angeln am Neckarufer oder dem Spaziergang durch die Rheinauen: Die Gefahr, von Zecken gestochen zu werden, lauert überall dort, wo Menschen in der Natur Zeit verbringen. „Zecken mögen es besonders gerne feucht und warm“, weiß Susanne Glasmacher vom Robert Koch-Institut in Berlin. „Im Oberrheingraben und der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es viele Flecken, auf die beides zutrifft.“ Gemeinsam mit Bayern und Thüringen führe „Baden-Württemberg die Liste der Risikogebiete an“, erläutert Rainer Schwertz, Leiter des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreis. Zu ihren Lieblingsplätzen gehören Gräser und Büsche an Wegrändern ebenso wie das Unterholz. In etwa 50 bis 150 Zentimetern Höhe lauern sie dort geduldig auf ihre Opfer. Allerdings fallen sie nicht von den Bäumen, sondern werden abgestreift – und stechen dann bevorzugt an Stellen mit dünner Haut zu. Beispielsweise in den Kniekehlen, zwischen den Fingern oder hinter den Ohren.

Besondere Vorsicht ist zwar in den wärmeren Monaten geboten. Doch nicht nur die Sommerzeit ist Zeckenzeit. „Bereits ab sieben bis acht Grad erwacht der Gemeine Holzbock aus der Winterstarre und wird aktiv“, sagt Susanne Glasmacher. Das könne auch im Dezember oder Januar schon der Fall sein. Mit den Temperaturen im Frühling steigt jedoch die Aktivität der wechselwarmen Tiere und damit auch das Risiko, sich mit den von Zecken übertragenen Krankheiten anzustecken: Die Lyme-Borreliose oder mit dem Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus, kurz FSME.

Schwere Verläufe mit Lähmungen

Das Robert Koch-Institut sowie die Gesundheitsämter des Rhein-Neckar-, des Rhein-Pfalz-Kreises und des Kreises Bergstraße sprechen daher explizite Empfehlungen für eine FSME-Impfung aus. Fieber, Erbrechen und Kopfschmerzen sind laut Anne Kühn die Symptome für eine FSME-Erkrankung. Im Rhein-Neckar-Kreis ist sie für den Infektionsschutz zuständig. „Bei schweren Krankheitsverläufen können sogar neurologische Probleme wie etwa Lähmungen hinzukommen.“ Wer solche Symptome beobachte, solle diese ernst nehmen und schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. „Eine Impfung ist nach wie vor das sicherste Mittel gegen die Krankheit, besonders für Menschen, die sich oft und gerne im Freien aufhalten“, sagt Kühn. Die Kosten hierfür tragen die Krankenkassen.

„Gegen die Lyme-Borreliose kann man sich allerdings nicht durch eine Impfung schützen“, gibt sie zu bedenken. An dieser bakteriellen Infektionskrankheit, die das Nervensystem und die Gelenke schädigen können, erkranken in Deutschland schätzungsweise 60 000 Menschen jährlich neu. Typische Kennzeichen sind flächige Rötung an der Einstichstelle sowie grippeähnliche Symptome mit Fieber und Schwellungen der Lymphknoten. „Die Borreliose ist eine Krankheit, die wie eine Grippe beginnen und jahrzehntelang andauern kann“, erklärt Kühn. Eine wirksame Therapie gibt es gegen die Krankheit bisher noch nicht. „Der beste Schutz gegen Borreliose und FSME ist daher, sich nicht stechen zu lassen“, ergänzt Arzt Jan Küster vom Medizinischen Versorgungszentrum Lindenfels. „Dabei hilft am besten helle, geschlossene Kleidung.“

Kontrollen sind wichtig

Gegen Borreliose helfe es laut Susanne Glasmacher vom Robert Koch-Institut auch, sich nach einem Aufenthalt im Freien gründlich abzusuchen, „weil die Erreger sich im Darm der Spinnentiere befinden und erst nach drei bis vier Stunden übertragen werden.“ FSME würde zwar sofort beim Stich übetragen, „aber dagegen gibt es ja die Impfung“, ergänzt sie. Festgesaugte Tiere sollten so bald wie möglich mit einer geeigneten Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange oder Zeckenkarte entfernt werden, so die weiteren Tipps der Experten. Anschließend sollten die Tiere am besten verbrannt werden – um auch die Eier abzutöten, die sie eventuell in sich tragen.

