Kleinkind im Auto gefährdet

Anzeige

Neustadt.In der einen Hand das Handy, in der anderen etwas zu essen: Gleich in mehrfacher Hinsicht hat eine 63 Jahre alte Autofahrerin ihre Sicherheit und die eines Kleinkinds gefährdet. Da sie während ihrer Fahrt im pfälzischen Neustadt am Samstag ein Mobiltelefon ans Ohr gehalten und in der anderen Hand etwas Essbares gehabt habe, teilte die Polizei gestern mit: „Mithin muss sie somit zeitweise keine Hand am Lenkrad gehabt haben.“ Zudem hatte die Frau den Angaben zufolge ein Kleinkind auf dem Rücksitz, und angeschnallt war sie laut Polizei auch nicht.

Nachdem die Beamten sie zunächst vergeblich zum Anhalten aufgefordert hatten, stoppte sie schließlich, verhielt sich aber uneinsichtig „und forderte von den Beamten Kulanz ein“. Umsonst, wie die Polizei mitteilte: Die Frau muss mit einem Bußgeldbescheid rechnen. lrs