Kleinkind sperrt sich in Auto ein - Polizei muss helfen

Speyer.Die Polizei hat am frühen Dienstagabend in Speyer einen Einjährigen aus einem geparkten Auto befreit. Vor Ort konnten die Beamten die besorgte Mutter sowie das auf der Rückbank des verschlossenen Wagens angeschnallte Kind vorfinden. Ein Schlüsselbund, an dem sich auch der Autoschlüssel befand, war dem Kleinkind von der Mutter kurzfristig zum Spielen überlassen worden. In der Folge betätigte der Einjährige den elektronischen Fahrzeugschlüssel. Auf Wunsch der Mutter zerschlugen die Polizeibeamten die Scheibe der Fahrertür mittels Nothammer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020