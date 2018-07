Kleinwagen wird zur tödlichen Falle

Anzeige

Mutterstadt.Bei einem nächtlichen Auffahrunfall auf der Autobahn 65 bei Mutterstadt sind eine 31-jährige Frau aus Haßloch und ihr Beifahrer getötet worden. Der Fahrer eines zweiten Wagens konnte sich unverletzt aus dem Auto retten. Beide Fahrzeuge stürzten nach dem Aufprall einen etwa fünf Meter hohen Abhang hinab und brannten völlig aus, wie die Polizei gestern mitteilte. Über die Identität des Beifahrers machten die Behörden noch keine Angaben. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauerten an.

Den Ermittlungen zufolge war ein Lieferwagen aus der Südwestpfalz um kurz nach Mitternacht am Kreuz Mutterstadt auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Kleinwagen aus dem Kreis Bad Dürkheim aufgefahren. Beide Fahrzeuge stürzten eine Böschung hinunter und gerieten in Brand. Der Fahrer des Lieferwagens konnte sich unverletzt aus seinem Wagen befreien und die Fahrerin des bereits lichterloh brennenden zweiten Autos bergen.

Jedoch war es ihm wegen der Hitze unmöglich, zusammen mit einem inzwischen eingetroffenen Ersthelfer auch den Beifahrer aus dem brennenden Wrack zu ziehen. Er verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. Auch die zunächst gerettete Fahrerin starb etwa zwei Stunden später in einem Krankenhaus. Ein Notarzt hatte sie zunächst noch an der Unfallstelle reanimiert. Die A 65 in Richtung Neustadt war zwischen Kreuz Mutterstadt und Dannstadt wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. lrs